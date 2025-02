Champions League, Auslosung der Playoffs heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Heute findet die Auslosung der Playoffs in der Champions League statt. SPOX verrät Euch, wo die Ziehung im Free-TV und Livestream übertragen wird.

Nach dem Abschluss der Gruppenphase steht nun fest, welche Teams in die Playoffs müssen. Bayer Leverkusen hat sich als einzige deutsche Mannschaft direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Bayern und Dortmund hingegen müssen noch eine zusätzliche Runde in den Playoffs absolvieren, um den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen. Die Auslosung für die Playoffs findet heute in der Schweiz statt.