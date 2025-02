Das Achtelfinale der Champions League ist ausgelost. Wie geht es von nun an weiter?

Die Paarungen für das Achtelfinale der Champions League wurden am Freitag (21. Februar) mithilfe der Auslosung in Nyon ermittelt. Am 4. März geht es dann mit den ersten Hinspielpartien los.

Eine weitere Auslosung für die nächsten Runden wird es nicht mehr geben, der Turnierbaum und die Pfade aller Teams stehen fest.