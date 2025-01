Champions League, 8. und letzter Spieltag: Warum finden heute am Dienstag keine Spiele statt? Termin, Zeitplan, Spielplan, Übertragung live im Free-TV und Livestream

Warum werden heute keine Spiele der Champions League ausgetragen? SPOX hat alle Infos!

Der letzte Spieltag der Champions League steht vor der Tür. Die Teams versuchen, den Grundstein für einen möglichst erfolgreichen Turnierverlauf zu legen. Dabei geht es für viele Mannschaften entweder noch um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, das Erreichen der Playoffs oder das direkte Ausscheiden. Auch der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen können sich mit einem Sieg einen Platz unter den ersten acht Teams sichern. Der VfB Stuttgart will sich unterdessen die Möglichkeit auf die Playoffs sichern. Nur für RB Leipzig ist die Reise durch Europa aufgrund der Leistungen an den ersten sieben Spieltagen bereits vorzeitig beendet. Alle Begegnungen werden am Mittwoch um 21.00 Uhr ausgetragen.

SPOX verrät Euch, warum es am 8. Spieltag der Champions League keine Dienstagspartien gibt!