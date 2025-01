Carabao Cup, Übertragung: Warum werden die EFL Halbfinals mit FC Arsenal, Liverpool und Tottenham Hotspur nicht live im TV und Livestream gezeigt / übertragen?

Der Carabao Cup zählt zu Englands wichtigsten Wettbewerben. Warum die Halbfinals in Deutschland nicht zu sehen sein werden, beantwortet SPOX.

Am Dienstag und Mittwoch findet im englischen Carabao Cup die Halbfinal-Hinrunde statt. Zuerst stehen sich am Dienstag (7. Januar) der FC Arsenal und Newcastle United gegenüber, ehe am Mittwoch (8. Januar) Tottenham Hotspur und der FC Liverpool gegeneinander antreten. Die beiden Rückspiele steigen erst Anfang Februar.

Wer die Spiele in Deutschland live verfolgen möchte, wird jedoch enttäuscht. Tatsächlich gibt es zu den Carabao-Cup-Spielen keine Übertragung. Im Folgenden der Grund dafür.