Carabao Cup, Übertragung Halbfinale: Warum werden die EFL Rückspiele mit dem FC Arsenal, Liverpool und Tottenham Hotspur nicht live im TV sowie Livestream gezeigt / übertragen?

Der Carabao Cup zählt zu Englands wichtigsten Wettbewerben. Warum die Halbfinals in Deutschland nicht zu sehen sein werden, beantwortet SPOX.

In dieser Woche finden sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch die Rückspiele des Halbfinals im englischen Carabao Cup statt. Dabei hält der Wettbewerb zwei echte Knaller-Partien bereit. Während zunächst der FC Arsenal gegen Newcastle United antritt, treffen am darauffolgenden Tag der FC Liverpool und Tottenham aufeinander. Arsenal und Liverpool laufen als Favoriten beide einem Rückstand aus dem Hinspiel hinterher.

Wer die Spiele in Deutschland live verfolgen möchte, wird jedoch enttäuscht. Tatsächlich gibt es zu den Carabao-Cup-Spielen keine Übertragung. Im Folgenden der Grund dafür.