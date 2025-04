BVB: Wo läuft Werder Bremen vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream

In der Bundesliga treffen heute Werder Bremen und Borussia Dortmund aufeinander. Wo das Spiel live im TV und Livestream läuft, seht Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 31. August, finden in der Bundesliga gleich sechs Spiele des 2. Spieltags statt. Fünf davon werden um 15.30 Uhr angepfiffen, darunter auch das Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Gespielt wird im Weserstadion in Bremen.