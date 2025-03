RB Leipzig und Borussia Dortmund treffen heute im Topspiel des 26. Spieltags aufeinander. Infos zur Übertragung im TV und Stream liefert SPOX.

Am heutigen Samstag, dem 15. März, steigt das Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Ab 18.30 Uhr rollt in der Red Bull Arena in Leipzig der Ball.

SPOX verrät, wo das Duell im TV und Livestream zu sehen sein wird.