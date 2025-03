BVB: Wo läuft FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga heute im TV und Livestream?

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga beim FC St. Pauli zu Gast. Die Infos zur Übertragung gibt es hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 1. März, kommt es am 24. Spieltag der Bundesliga zur Partie zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Dortmund. Nach dem 6:0 Heimerfolg über Union Berlin dürfte der BVB gewillt sein, den nächsten Dreier einzufahren. Die Hausherren aus St. Pauli hingegen könnten Punkte im Abstiegskampf gut gebrauchen. Nach drei Niederlagen in Serie beträgt der Vorsprung auf Rang 16 nur noch vier Zähler. Anpfiff im Millerntor-Stadion in Hamburg-St.Pauli ist um 15.30 Uhr.