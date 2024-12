BVB: Wo läuft FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Am achten Bundesliga-Spieltag stehen sich der FC Augsburg und Borussia Dortmund gegenüber. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo es die Partie live zu sehen gibt.

Der 8. Spieltag der Bundesliga ist bereits in vollem Gange und viele Augenpaare werden zur Partie des FC Augsburg schielen. Dort ist nämlich der BVB am heutigen Samstag (26. Oktober) in der Augsburger WWK Arena zu Gast. Um 15.30 Uhr ist Anstoßzeit.

Doch wer überträgt die Bundesliga-Partie live im TV und Stream? SPOX hat die Infos für Euch.