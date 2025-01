BVB: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde trifft Eintracht Frankfurt auf den kriselnden BVB. Wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Rückrundenstart in der Bundesliga: Am Freitag, den 17. Januar, empfängt Eintracht Frankfurt die kriselnde Borussia aus Dortmund im Deutsche Bank-Park. Während die Eintracht stark in das Kalenderjahr startete, steht der BVB nach Niederlagen gegen Kiel und Leverkusen mit dem Rücken zur Wand und gehörig unter Zugzwang, um den Anschluss an die internationalen Ränge nicht zu verlieren.

Neben den Wechselgerüchten um Omar Marmoush ist auch die Zukunft von Dortmund-Trainer Nuri Sahin aktuell ein heißes Thema. Im Hinspiel konnte der BVB die Eintracht noch mit 2:0 besiegen, mittlerweile haben sich die Vorzeichen beinahe komplett gedreht. Anpfiff der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel mitverfolgen könnt.