BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV und Livestream?

Borussia Dortmund bekommt es am 21. Spieltag mit dem VfB Stuttgart zu tun. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am 21. Spieltag trifft Borussia Dortmund am heutigen Samstag, den 8. Februar, auf den VfB Stuttgart. Nach fast neun Monaten kehrt Niko Kovac zurück auf die Trainerbank. Aktuell befindet sich der BVB nur auf Rang elf der Tabelle. Um den Anschluss an die Champions-League-Ränge nicht zu verlieren, benötigt Kovac einen Dreier zum Start. Die Gäste aus Stuttgart befinden sich in einer kleinen Krise. Die letzten zwei Bundesligaspiele gingen verloren, zudem flog der VfB aus der Champions League raus. Mit einem Erfolgserlebnis reist die Mannschaft von Sebastian Hoeneß dennoch ins Ruhrgebiet. Im DFB-Pokal-Viertelfinale konnten die Schwaben mit 1:0 gegen den FC Augsburg gewinnen und stehen damit im Halbfinale. Gelingt Niko Kovac ein Start nach Maß, oder kann der VfB das Comeback vermiesen?

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dazu live und in Farbe bekommt.