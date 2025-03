Borussia Dortmund hat in der Bundesliga heute den FC Augsburg zu Gast. Alle Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier bei SPOX.

Nach zwei Siegen in der Liga gegen die Kellerkinder Union und St. Pauli, hat der BVB am heutigen Samstag, 8. März, mit dem FC Augsburg eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Fuggerstädter sind nämlich schon seit acht Spielen in der Liga unbesiegt. Gespielt wird in Dortmund im Signal Iduna Park, um 15.30 Uhr erfolgt der Anstoß.