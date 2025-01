BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV und Livestream?

Die Winterpause ist vorbei, die Bundesliga geht wieder weiter! Heute trifft der BVB auf Leverkusen. Wo Ihr das Spiel sehen könnt, erfährt Ihr hier.

Nach über zwei Wochen Pause geht es endlich wieder weiter mit der Bundesliga. Heute, 10. Januar, empfängt die Mannschaft von Nuri Sahin den amtierenden Meister aus Leverkusen. Der Anpfiff im Signal Iduna Park in Dortmund erfolgt um 20.30 Uhr.

Florian Wirtz und Co. stehen zurzeit an Position zwei in der Tabelle und wollen die Bayern unter Druck setzten. Die Dortmunder hingegen belegen nur Rang sechs und müssen um die Teilnahme an der Champions League kämpfen.

Alle Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier bei SPOX.