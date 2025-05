Nach Saisonende steht für den BVB die FIFA Klub-WM auf dem Programm. Hier lest Ihr, wie sich die Schwarzgelben das Ticket dafür gesichert haben.

Borussia Dortmund wird gemeinsam mit dem FC Bayern München als einer von zwei Bundesligisten an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 teilnehmen. Das Turnier in den USA beginnt am 14. Juni, das Endspiel ist für den 13. Juli angesetzt.

Doch wie hat sich der BVB überhaupt für die FIFA Klub-WM qualifiziert?