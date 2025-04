BVB: Weite Teile der Mannschaft von Borussia Dortmund offenbar gegen Edin Terzic - Marco Reus als Rädelsführer?

Nach der unbefriedigenden Hinrunde von Borussia Dortmund soll angeblich die Mehrheit der Mannschaft gegen einen Verbleib von Edin Terzic sein. Ex-BVB-Kapitän Marco Reus wird von der Bild als Rädelsführer eines Putschversuchs gegen den Trainer genannt.

Wie Sky berichtet, sei ein großer Teil des Dortmunder Teams gegen Edin Terzic. Demnach halte man den Coach zwar für einen tollen Menschen, doch den Glauben, dass der 41-Jährige es inhaltlich schafft, den BVB aus der Krise zu befreien, gibt es nicht.

Einzig Vizekapitän Gregor Kobel nahm sich nach der Partie gegen Mainz 05 in der Mixed Zone Zeit, um über die derzeitige Situation zu sprechen. Der Torhüter sagte angesprochen auf das Vertrauen der Mannschaft in den Trainer: "Wenn man sich das Spiel gegen Mainz anguckt, dann braucht man nicht über den Trainer zu reden. Und ich rede nur über dieses Spiel."

Die Bild wiederum beruft sich auf Quellen "aus dem engsten Klub-Umfeld" und will so erfahren haben, dass Marco Reus zu den Rädelsführern eines Putschversuchs gegen Terzic gehört haben soll. Schon vor dem 1:1 gegen Mainz berichtete Sky davon, dass Dortmunder Führungsspieler die Defizite des Trainerteams an Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke weitergegeben hätten.