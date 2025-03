"BVB war nicht so geschichtsträchtig wie der FC Bayern": Die Geschichte des legendärsten Trikots von Borussia Dortmund

Der BVB hat eine neue Version des legendären Meistertrikots aus der Saison 1994/95 angekündigt. Die Geschichte hinter dem 30 Jahre alten Original.

Jedes Trikot im Fußball erzählt seine eigene Geschichte. Es ist nicht nur ein schlichtes Kleidungsstück, das dazu dient, zwei Mannschaften optisch voneinander zu unterscheiden. Den Trikots kommt im Fußball eine andere wichtige Bedeutung zu. Sie haben einen nostalgischen Effekt und erinnern zurück an alte Zeiten. An Erfolge und Misserfolge, an Trophäen und bittere Niederlagen.

Auf Vereinsebene ist ein Trikot üblicherweise nur ein Jahr lang aktuell, ehe es durch ein neues ausgetauscht wird. Abgelaufene Trikots gehören somit relativ schnell der Vergangenheit an. Sie können von Vereinen aber auch wiederbelebt werden.

Exakt dies hat Borussia Dortmund mit seinem neuen Sondertrikot getan. Keine zwei Wochen nachdem der FC Bayern München sein Trikot zum 125. Geburtstag des Vereins vorgestellt hatte, machten es die Schwarzgelben den Roten nach.

Um dem Namen Sondertrikot auch gerecht zu werden, wirft das neueste Produkt aus dem Hause Puma vor allem BVB-Fans in eine ganz besondere Zeit zurück. Das Dress ist nämlich an das neongelbe Meistertrikot aus der Saison 1994/95 angelehnt. Damals konnten die Westfalen unter Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld eine 32 Jahre lange Durststrecke beenden und den ersten Meistertitel seit den 1960er Jahren holen. Der Triumph in der Spielzeit 1994/95 brachte den Stein ins Rollen und läutete die wohl erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte ein, die 1997 im Gewinn der Champions League gipfelte.

Diesen Geist soll das neue Sondertrikot nun wiederbeleben "und die Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen - mutig, laut und bunt zu sein, egal wie verrückt es erscheint. Alles vereint unter dem Slogan 'Dare to stand out'", steht auf der BVB-Website geschrieben.

Doch was ist die Geschichte hinter dem legendären Trikot von 1994/95? Pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Sondertrikots reist Drake Ramberg in der neuesten Episode von The Vault beim Fußballmagazin MUNDIAL zurück in die Vergangenheit und gibt Einblicke in die Entstehung des Kult-Trikots von vor 30 Jahren.