BVB vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Im Rahmen des 23. Spieltags treten heute Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim gegeneinander an. Wer sich um die Übertragung der Partie im TV und Livestream kümmert, wird hier erklärt.

In der Bundesliga finden auch am heutigen Sonntag, den 25. Februar, Spiele der 23. Spielrunde statt, drei um genau zu sein. Eines davon ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim, das um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angestoßen wird.