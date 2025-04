BVB vs. PSG, offizielle Aufstellung: So spielen Borussia Dortmund und Paris-Saint-Germain im Champions League Halbfinale Hinspiel

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League stehen sich am Mittwoch Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gegenüber. Wir verraten Euch, mit welchen Aufstellungen die beiden Teams starten.

In der Bundesliga läuft es für den BVB weiterhin nicht gut. Nach der 1:4-Pleite gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende müssen sich die Schwarzgelben wohl mit dem fünften Platz als Endplatzierung begnügen.

Dafür funktioniert es in der Champions League umso besser. Man hat zum ersten Mal seit 2012/13 wieder ein Halbfinale erreicht. In diesem trifft Dortmund auf Paris Saint-Germain. Am Mittwoch, den 1. April, findet im Signal-Iduna-Park in Dortmund das Hinspiel statt.