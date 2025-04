Borussia Dortmund misst sich in der Bundesliga mit dem 1. FSV Mainz 05. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Wenige Tage nach Abschluss der 15. Spielrunde geht es in der Bundesliga am heutigen Dienstag, den 19. Dezember, mit dem 16. Spieltag direkt weiter. Drei Spiele stehen auf dem Plan, wobei in einem davon Borussia Dortmund auf den 1. FSV Mainz 05 trifft. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Parallel zu BVB vs. Mainz findet zeitgleich ein weiteres Ligaspiel statt: TSG Hoffenheim vs. SV Darmstadt 98.

BVB vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an den Dienstagsspielen besitzt der Pay-TV-Sender Sky, der die Partie zwischen dem BVB und Mainz 05 bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event anbietet. Martin Groß schlüpft dabei in die Rolle des Kommentators.