BVB vs. Celtic Glasgow, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

Nach dem 3:0-Sieg zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison will Borussia Dortmund am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, den zweiten Sieg in der Ligaphase einfahren. Es geht gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausgetragen.