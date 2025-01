BVB vs. Bayer Leverkusen kostenlos live sehen: Alle Informationen zur Übertragung des Jahresauftakts der Bundesliga im Free-TV und Livestream

Die Bundesliga ist wieder zurück - und wie! Alle Infos zur Übertragung des Auftaktspiels findet Ihr hier bei SPOX.

Endlich rollt der Ball wieder in Deutschlands höchster Spielklasse. Am morgigen Freitag, 10. Januar, startet die Bundesliga gleich mit einem Kracher in das neue Fußballjahr. Borussia Dortmund trifft um 20.30 Uhr auf den amtierenden Meister aus Leverkusen. Und während sich die Werkself nach kleinen Startschwierigkeiten wieder zum größten Herausforderer der Bayern etabliert hat, muss der BVB um den Anschluss an die Champions League-Plätze kämpfen, die Dortmunder stehen zurzeit nur auf dem sechsten Platz.

Wenn Ihr die Partie nicht verpassen wollt, erfährt Ihr hier alles was Ihr wissen müsst.