BVB, Vorbereitung: Auftakt, Termine, Zeitplan Testspiele, Trainingslager - Fahrplan von Borussia Dortmund in der Winterpause

In der Bundesliga ruht aktuell der Ball, bald aber wird der Spielbetrieb wieder fortgesetzt - dies gilt auch für Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wie sich die Schwarzgelben auf den zweiten Teil der Saison vorbereiten und wann für sie wieder die Meisterschaft weitergeht.

Kaum ein anderer Bundesligist hat eine Pause so nötig wie Vizemeister Borussia Dortmund. Den Schwarzgelben wollte zuletzt nichts klappen, in den letzten vier Spielen vor Beginn der Winterpause konnte man nur drei Punkte sammeln (drei Unentschieden, eine Niederlage). Der Anschluss an die Tabellenspitze ging damit komplett verloren, aktuell reicht es nur für Platz fünf.

Nun will das Team von Trainer Edin Terzic für die zweite Saisonhälfte wieder Energie tanken.