BVB und Niko Kovac in der Champions League unter Zugzwang: Abwehrspieler fällt aus - und wer stoppt Viktor Gyökeres?

Borussia Dortmund muss in den Playoffs auswärts bei Sporting Lissabon bestehen - das Team von Trainer Niko Kovac ist immens unter Druck.

Die Generalprobe verloren, ein wegweisendes Spiel in der Champions League vor der Brust - der Druck lastet schwer auf Niko Kovac und Borussia Dortmund. Das Playoff-Hinspiel bei Sporting Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) könnte bei einer Niederlage vorerst einer der letzten Auftritte des BVB in der Königsklasse werden, angesichts des Rückstands in der Bundesliga von nun sieben Punkten auf die Champions-League-Ränge droht den Dortmundern eine Zeit ohne Fußball auf höchstem internationalen Niveau.