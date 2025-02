BVB, Übertragung Bundesliga: Wo läuft 1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Am 20. Spieltag gastiert der BVB in Heidenheim. Wo die Partie übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 1. Februar, ist Borussia Dortmund beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Der BVB konnte im Kalenderjahr 2025 noch kein Bundesligaspiel gewinnen und ist auf Platz elf der Tabelle abgerutscht. Aber auch die Hausherren aus Heidenheim stecken in einer brenzlichen Situation. Die Mannschaft von Frank Schmidt hat nur eines der letzten 14 Bundesligapartien gewinnen können. Um 15.30 Uhr ist in der Voith-Arena in Heidenheim Anpfiff.