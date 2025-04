BVB, Trainingslager: Termin, Fahrplan, Zeitplan, Orte, Gegner, Spiele bei der Vorbereitung von Borussia Dortmund auf die neue Saison

Für den BVB geht bald die Vorbereitung auf die neue Saison los. Bei uns gibt es die wichtigsten Infos zu den Terminen für die Trainingslager und Testspiele.

Borussia Dortmund hatte in der vergangenen Saison viele Höhen und Tiefen. In der Bundesliga schaffte man es nur auf Platz fünf, was jedoch ohnehin für die Champions-League-Teilnahme reicht. In der Königsklasse zog man dagegen sensationell ins Finale ein und scheiterte letztlich an Rekordsieger Real Madrid.

Das ist aber alles Vergangenheit, die Schwarzgelben gehen in eine neue Saison. Und das mit einem neuen Trainer: Ex-Profi Nuri Sahin hat den Posten von Edin Terzic übernommen und hat Vieles vor.