Nuri Sahin muss beim BVB nach neuen Verletzungssorgen eine altbekannte Frage beantworten - Jamie Gittens trotzt der Dortmunder Inkonstanz

Das Verletzungspech ist wieder zurückgekehrt: Nuri Sahin muss eine altbekannte Frage beantworten. Gittens kämpft gegen die Inkonstanz des BVB an.

Das Auf und Ab bei Borussia Dortmund geht fast schon wie erwartet weiter. Holte man als Underdog gegen den FC Bayern München vergangene Woche noch ein Unentschieden, ist die Punkteausbeute beim Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach, einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte, am Samstag dieselbe. Gegen die Fohlen kam das Team von Trainer Nuri Sahin nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Wie gegen die Bayern war es auch gegen Gladbach der BVB, der zunächst die Führung übernahm. Wie gegen die Bayern baute man auch am Samstag gegen Gladbach in der zweiten Halbzeit ab und kassierte noch den Gegentreffer. Torwart Gregor Kobel verhinderte mit den Fingerspitzen gegen Robin Hack in der 81. Spielminute sogar noch den Rückstand, dessen wuchtiger Schuss krachte schließlich an die Latte.

"Wir müssen die Inkonstanz endlich mal brechen, das Momentum mitnehmen und den Dreier einfahren", hatte Nuri Sahin vor dem Spiel noch gefordert. Bekommen hat er einmal mehr das Gegenteil. Der BVB ist konstant inkonstant: Die katastrophale Auswärtsserie, die längst schon beunruhigende Ausmaße angenommen hat, geht mit dem 1:1 gegen Gladbach weiter. Man hat weiterhin Probleme, gegen die vermeintlich schwächeren Gegner zu punkten.

Zu allem Überfluss sind auch die Verletzungssorgen wieder zurückgekehrt, nachdem man bereits gedacht hatte, diese endlich überwunden zu haben. Das kommt vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch natürlich alles andere als gelegen.