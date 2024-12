BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den FC Brügge: Pascal Groß zeigt bislang schwächstes Spiel - Jamie Gittens bestätigt seinen Ruf

107 Tage nach dem verlorenen Endspiel gegen Real Madrid in der Vorsaison startete Borussia Dortmund mit einem Sieg in die neue Champions-League-Saison. Am 1. Spieltag gewann der BVB beim FC Brügge durch einen Doppelpack von Joker Jamie Gittens und den ersten Treffer von Serhou Guirassy mit 3:0 (0:0). Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler.

