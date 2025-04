BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona: Serhou Guirassy macht's historisch - Daniel Svensson muss eine Zukunft haben

Barcelona verliert erstmals im neuen Jahr, aber nicht so hoch, dass es für den BVB zum Weiterkommen gereicht hätte. Serhou Guirassy überragt.

Borussia Dortmund hat dem FC Barcelona die erste Pflichtspielniederlage im Jahr 2025 beigebracht, ist aber dennoch im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach dem desolaten 0:4 im Hinspiel in Spanien gewann der BVB gegen den FC Barcelona vor heimischen Publikum mit 3:1 (1:0). Serhou Guirassy brachte den BVB vom Elfmeterpunkt in Front (11.) und stellte mit seinem elften Treffer in dieser CL-Saison einen Vereinsrekord auf. Kurz nach der Pause ließ er den zwölften und das 2:0 folgen (49.). Ramy Bensebaini unterlief wenig später allerdings ein Eigentor zum 1:2 (54.). Erneut Guirassy besorgte mit seinem dritten Tor den Endstand. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

