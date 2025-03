BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05: Nico Schlotterbeck glänzt in ungewohnter Rolle - gute Nachricht im Mittelfeld

Der BVB bezwingt Überraschungsteam Mainz 05 zu Hause. Damit hat Dortmund nur noch vier Zähler Rückstand auf Platz sechs und Europa.

Borussia Dortmund hat sein Heimspiel am 27. Spieltag der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 auch in Abwesenheit von Torjäger Serhou Guirassy (Muskelprobleme) mit 3:1 (2:0) gewonnen. Maximilian Beier traf doppelt für die Hausherren (39., 72.), auch Kapitän Emre Can trug sich in die Torschützenliste ein (42.). Für Mainz traf Paul Nebel (76.). Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

Hier geht's zum Spielbericht.