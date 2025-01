BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen: Maximilian Beier ganz schwach - Almugera Kabar zahlt Lehrgeld

Heftig ersatzgeschwächt verliert der BVB zum Bundesligaauftakt 2025 gegen Meister Leverkusen.

Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Borussia Dortmund, die auf die erkrankten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Alexander Meyer verzichten musste, hat einen Fehlstart ins Jahr 2025 hingelegt. Am 16. Spieltag der Bundesliga verlor der BVB zu Hause gegen Doublesieger Bayer Leverkusen mit 2:3 (1:3). Es war Dortmunds erste Heimniederlage der Saison und die erste an einem Freitagabend vor heimischem Publikum seit Januar 2004. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

