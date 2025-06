Nullnummer zum Start: Ein enttäuschender BVB ist schwach in die Klub-WM gestartet. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund.

Gegen den vermeintlich schwersten Gegner der Gruppenphase ist Borussia Dortmund zum Auftakt der Klub-WM nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Fluminense war über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft, was auch an den schwachen Leistungen in der Offensive des BVB lag.