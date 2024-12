Niklas Süle spielt bei Borussia Dortmund bislang eine Saison zum Vergessen, sein Anteil am Aufschwung des BVB ist quasi null. Seine Trainer Edin Te...

Niklas Süle spielt bei Borussia Dortmund bislang eine Saison zum Vergessen, sein Anteil am Aufschwung des BVB ist quasi null. Seine Trainer Edin Terzic und Julian Nagelsmann stellten Forderungen an den 28-Jährigen. So langsam sollte sich Süles Situation als Bankdrücker verändern.