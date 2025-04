Aktuell steht in der Champions League das Viertelfinale an. SPOX blickt für Euch voraus und verrät Euch, auf wen der BVB im Halbfinale treffen würde.

Der BVB kämpft aktuell im Viertelfinale der Champions League um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Am Mittwoch, den 9. April, bestreitet Borussia Dortmund das Hinspiel gegen den FC Barcelona. Am Dienstag, 15. April, steht dann das Rückspiel in Dortmund an.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, auf wen der BVB im Halbfinale der Champions League treffen könnte.