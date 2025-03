Nico Schlotterbeck gehört zu den wenigen konstanten Spielern bei Borussia Dortmund. Nun äußerte sich der Verteidiger zu seiner Zukunft.

Nico Schlotterbeck deutet einen langfristigen Verbleib beim Bundesligisten Borussia Dortmund an. "Ich bin echt froh, hier zu sein, und weiß, was es bedeutet, für diesen Klub zu spielen. Der erste Ansprechpartner wird auch der BVB bleiben", sagte der Innenverteidiger am Montag in einem Sky-Interview.