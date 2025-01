BVB in der Champions League live sehen, Sender Plan: Alle Informationen zur Übertragung der Borussia Dortmund Spiele im Free-TV und Livestream

Der BVB hat sich für die Champions League qualifizieren können. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Spiele der Schwarzgelben verfolgen könnt.

Borussia Dortmund ist schon wieder in der Champions League gefragt. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos zur Übertragung der BVB-Spiele im TV und Livestream.

Am Dienstag (21. Dezember) ist Borussia Dortmund erneut in der Champions League gefragt. Die Schwarz-Gelben sind zu Gast beim FC Bologna.

Bevor wir auf die weiteren Paarungen und Übertragungswege in dieser Saison eingehen, sei erwähnt, dass es einen neuen Modus in der Königsklasse geben wird. Eine ganze Menge Gegner warten deshalb in der Gruppenphase auf den BVB. Wie die neue Gruppenphase funktioniert, haben wir hier für Euch aufgeschlüsselt.