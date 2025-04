BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Real Madrid im Champions League Finale im TV und Livestream?

Das Finale der Champions League steht an und Borussia Dortmund kriegt es mit Real Madrid zu tun. Wie Ihr den Kampf um den Henkelpott live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, wird hier gezeigt.

Der BVB muss in der Saison 2023/24 noch einmal mindestens 90 Minuten auf höchstem Niveau abliefern. Und das nicht in irgendeinem Spiel, sondern im Finale der Champions League. Der Gegner im Endspiel am heutigen Samstag, den 1. Juni, ist Real Madrid, das mit 14 Titeln mit großem Abstand die meisten Champions-League-Titel im Trophäenschrank stehen hat.

Die Begegnung wird im Wembley Stadium in London ausgetragen, um 21 Uhr geht es los.