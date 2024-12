FC Brügge vs. Borussia Dortmund 0:3! Super-Joker Jamie Gittens schießt BVB zum Auftaktsieg in der Champions League

Ein Doppelpack von Super-Joker Jamie Gittens hat Borussia Dortmund einen gelungen Start ins nächste Champions-League-Abenteuer beschert. 109 Tage nach dem Champions-League-Finale gewann der BVB ein knallhartes Kampfspiel beim belgischen Meister FC Brügge am Mittwochabend 3:0 (0:0).

Dank der Treffer des eingewechselten Gittens (76., 86.) setzte sich der BVB im Betonklotz Jan-Breydel-Stadion nach zähem Anrennen durch - die Gastgeber hatten den Favoriten selbst immer wieder in Verlegenheit gebracht. Kurz vor Schluss erhöhte Serhou Guirassy (90.+5) per Foulelfmeter. Die ersten drei Punkte im neuen 36er-Ligaformat nimmt Dortmund mit ins Heimspiel gegen Celtic Glasgow am 1. Oktober.

"Am Ende zeichnet uns aus, dass unsere Bank die Tore macht", resümierte ein glücklicher Julian Brandt anschließend bei DAZN: "Aber man kann ja auch zum Ende des Spiels noch Tore schießen." Auch Kapitän Emre Can schloss sich dieser Meinung an: "Wir haben einen extrem starken Kader, sehr starke Jungs auf der Bank. Jamie ist wieder reingekommen und hat ein sehr gutes Spiel gemacht."

"Heute ist ein guter Tag", grinste Doppeltorschütze Gittens in die Kamera. Er wolle diese Leistungen, die er von der Bank bringt, auch irgendwann in der Startelf zeigen: "Aber irgendwann werde ich einen Rhythmus finden."