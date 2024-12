Enzo Millot und Deniz Undav zaubern - und der BVB geht beim VfB Stuttgart unter

Ausgepfiffen, übel beleidigt - und dann auch noch vorgeführt: Nationalspieler Waldemar Anton hat mit Borussia Dortmund eine ganz schlimme Rückkehr zum VfB Stuttgart erlebt.

Der Abpfiff war für Waldemar Anton eine Erlösung im doppelten Sinne. Auf Plakaten war der Nationalspieler von Borussia Dortmund übel beschimpft worden, die Fans des VfB Stuttgart pfiffen ihn gnadenlos nieder - und sportlich erlebte er mit dem BVB eine 90-minütige Demütigung. Antons Albtraum-Rückkehr zum VfB nach seinem Abschied im Sommer endete in einem 1:5 (0:2), das er aus vielen Gründen nicht vergessen wird.

Sportlich heillos überfordert waren allerdings auch seine Teamkollegen und Trainer Nuri Sahin, der in seiner Unerfahrenheit keinen Weg fand, die begeisternd anrollenden Stuttgarter aufzuhalten. "Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen!", riefen die VfB-Fans dem BVB höhnisch hinterher. So hoch hatten die Dortmunder zuletzt am 12. Dezember 2020 ein Bundesligaspiel verloren - und zwar, tatsächlich, 1:5 gegen den VfB Stuttgart. "Das war sehr, sehr schlecht", kommentierte Sahin frustriert. "So dürfen wir nicht auftreten."

Für die enttäuschende Borussia war es die vierte Pleite nacheinander gegen den schwäbischen Angstgegner, der besonders in der ersten Halbzeit turmhoch überlegen und insgesamt eine Klasse besser war. Der VfB zeigte fünf Tage nach der unglücklichen Niederlage bei Real Madrid erneut sein königliches Champions-League-Gesicht.

Der große Unterschied: Er belohnte sich diesmal mit Toren von Deniz Undav (4./90.), Ermedin Demirovic (21.), dem herausragenden Enzo Millot (62.) und El Bilal Toure (80.). "Ich bin überglücklich. Wir haben die richtige Reaktion auf Madrid gezeigt", sagte Undav.