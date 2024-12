"Es ist absoluter Wahnsinn": Nuri Sahin nach nächster BVB-Auswärtspleite in Erklärungsnot

Borussia Dortmund hat auch im vierten Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison maßlos enttäuscht und gegen Augsburg einen herben Dämpfer hinnehmen müssen.

Vier Tage nach der 2:5-Klatsche bei Real Madrid verlor die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin beim FC Augsburg nach einer schwachen Vorstellung mit 1:2 (1:1). Der BVB verlor somit erneut wichtigen Boden im Kampf um die Spitze. Der Druck vor dem Pokalspiel am Dienstag beim VfL Wolfsburg wächst.

"Es ist absoluter Wahnsinn, wie wir Gegentore kassieren, so viel Aufwand betreiben und dann wieder mit leeren Händen dastehen", sagte Sahin bei Sky. "Das ist Wahnsinn. Beim 0:1 begleiten wir nur, anstatt zu stechen. Wie wir da verteidigen, das geht nicht."

Der Coach führte aus: "Die Voraussetzungen waren ja eigentlich gut: Wir waren in Führung, das war eigentlich ein Brustlöser in einer schweren Zeit. Es ist gerade sehr verkopft, das muss runterwandern in den Bauch. Wir müssen mit Bauchgefühl Fußball spielen. Wir kassieren zu viele einfache Gegentore."

Seit mehr als sechs Monaten haben die Dortmunder, die so gerne wieder einmal Meister werden würden, aber stetig genau solche Spiele verlieren, kein Liga-Auswärtsspiel gewonnen. Es sind nicht mehr Anzeichen einer Krise, es ist eine Krise. "Momentan haben wir einen enormen Aufwand, um Tore zu schießen - die Gegner haben aber einen eher einfachen Aufwand", sagte Julian Brandt.

Zu Hause ist der BVB eine Macht, auswärts ist er machtlos. "Wenn wir wüssten, woran es liegt, würden wir es ändern", versicherte Nico Schlotterbeck, "wir punkten einfach auswärts nicht. In Dortmund gewinnen wir ja alles." 12 seiner 13 Punkte hat der BVB im Signal-Iduna-Park geholt, in der Auswärtstabelle sind nur Bochum und Augsburg noch schlechter. Zu Hause ist alles in Ordnung, allerdings waren drei der vier Gegner auch Heidenheim, Bochum und St. Pauli.

Donyell Malen (4.) brachte den BVB, der auswärts bisher nur einen Punkt geholt hat, früh in Führung. Alexis Claude-Maurice glich in der 25. Minute vor 30.660 Zuschauern aus. Der Franzose drehte in der 50. Minute sogar das Spiel. Für den FCA, der am Dienstag den Zweitligisten Schalke 04 erwartet, waren es wichtige Zähler, um sich von unten abzusetzen. Dortmund wartet seit mehr als sechs Monaten auf einen Liga-Auswärtsieg, überdies sah Debütant Almugera Kabar (90.+9) die Gelb-Rote Karte.