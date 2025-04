BVB, Fahrplan für das Finale der Champions League: So bereitet sich Borussia Dortmund auf das Duell mit Real Madrid vor

Borussia Dortmund hat mit dem Finale der Champions League gegen Real Madrid das wichtigste Spiel der Saison vor sich. Hier erfahrt Ihr, wie sich die Schwarzgelben auf das Spektakel vorbereiten.

Für den BVB geht es am Samstag, den 1. Juni, um einiges. Obwohl es in der Bundesliga nur für den fünften Platz gereicht hat, konnte man es in der Champions League ins Finale schaffen.

Der Gegner im Kampf um den Henkelpott ist dabei kein Geringerer als Rekordsieger Real Madrid. Die Partie wird um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadium angepfiffen.