BVB, DFB-Pokal 2. Runde: Wo läuft VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Der BVB trifft heute im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. SPOX verrät Euch, wo die Zweitrundenparte live im TV und Livestream läuft.

Am heutigen Dienstag, den 29. Oktober, begegnen sich in der 2. Runde des DFB-Pokal der VfL Wolfsburg und der BVB. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr in der Volkswagen Arena, Wolfsburg.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Pokalduell live überträgt.