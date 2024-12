"Habe hautnah erlebt, dass ein Trainer in der Halbzeit Spiele gewonnen hat": Es geht nicht um Jürgen Klopp! Von diesem Coach ist Nuri Sahin tief beeindruckt

Unter The Special One spielte Nuri Sahin einst in Madrid. Mourinho hinterließ dabei mit seinen Halbzeitansprachen bleibenden Eindruck.

Nuri Sahin wurde nach eigenen Angaben von seinem ehemaligen Trainer José Mourinho geprägt. Unter dem Portugiesen spielte der neue Coach des BVB einst bei Real Madrid und dessen Coaching innerhalb der Spiele sei beeindruckend gewesen, schilderte er der Sport Bild.

Sahin sagte: "Die Halbzeitansprachen von José Mourinho vergesse ich nie. Ich habe hautnah erlebt, dass ein Trainer in der Halbzeit Spiele gewonnen hat. Das war schon besonders, gerade, wenn es in der ersten Hälfte nicht lief. Er hat wirklich sehr oft genau die Emotionen getroffen, die man brauchte. Teilweise sehr heftig im Ton."

2011 wechselte Sahin nach einer überragenden Saison unter Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund für zehn Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid. Dort hatte er unter anderem mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und schaffte unter Mourinho den Durchbruch nicht. Es folgten eine erfolglose Leihe zum FC Liverpool und 2013 die Rückkehr nach Dortmund.