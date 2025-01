FC Bologna vs. Borussia Dortmund heißt es am 7. Spieltag der Champions League. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Der BVB will sich zu Gast beim FC Bologna am heutigen Dienstag, dem 21. Januar, aus der Krise spielen. Ab 21 Uhr rollt im Renato Dall'Ara in Bologna der Ball.

Wo der Spaß im TV und Livestream läuft? Das erfahrt Ihr hier.