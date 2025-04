BVB, Aufstellung, Verletzte und Ausfälle gegen den FC Barcelona: Mit dieser Startelf könnten Borussia Dortmund und Barca im Viertelfinale der Champions League spielen

Der BVB trifft in der Champions League erneut auf Barca. Wie könnten die Aufstellungen aussehen? Gibt es Ausfälle? SPOX liefert Euch die Infos.

Borussia Dortmund steht am morgigen Dienstag, dem 15. April, vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe: Im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League empfängt der BVB den FC Barcelona. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage im Hinspiel scheint das Weiterkommen in weite Ferne gerückt. Zwar hat der europäische Spitzenfußball immer wieder spektakuläre Comebacks gesehen – von "La Remontada" bis zu Liverpools Wunder von Istanbul – doch realistisch betrachtet, spricht wenig für ein Dortmunder Weiterkommen. Auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken dämpfte nach dem Bundesliga-Spiel beim FC Bayern die Erwartungen: "Das wäre das größte Wunder in der Geschichte von Borussia Dortmund. Wir müssen versuchen, zu gewinnen – ob es dann für ein Weiterkommen reicht, weiß ich nicht", sagte Ricken im Sky-Interview.

Ob dem BVB tatsächlich ein historischer Coup gelingt, zeigt sich ab 21.00 Uhr im Signal-Iduna-Park – live und in voller Emotion.

SPOX verrät euch, wie es um die Personalsituation beider Teams steht.