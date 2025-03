Warum schneiden Fußballer Löcher in ihre Stutzen? SPOX erklärt das Phänomen!

Seit einigen Jahren ist in der Fußball-Welt - so auch in der Bundesliga - ein Phänomen zu erkennen: Einige Spieler schneiden auf Höhe der Waden Löcher in ihre Stutzen. Doch was hat es damit auf sich?

SPOX verrät Euch, warum die Spieler Löcher in ihre Stutzen schneiden!