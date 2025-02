Bundesliga, Übertragung: Wo läuft FC Bayern München vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern München trifft heute um 15.30 Uhr auf Holstein Kiel. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfährt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 1. Februar, empfängt der FC Bayern München den Aufsteiger aus Kiel. Die Münchner konnten letzte Woche den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte ausbauen, den Störchen hingegen fehlen schon ebenso viele Punkte auf das sichere Ufer. Die Partie startet um 15.30 Uhr, gespielt wird in der Allianz-Arena in München.

SPOX sagt euch, wer die Partie live zeigt.