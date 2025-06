Die Bundesliga-Konferenz ist ab nächster Saison bei DAZN zu sehen. Hier erfahrt Ihr, welches Abo Ihr dafür braucht und was es kostet.

Die beliebte Bundesliga-Konferenz am Samstag war in den vergangenen Jahren stets bei Sky zu sehen. Ab der nächsten Saison ändert sich das jedoch. Nicht mehr Sky, sondern DAZN ist von nun an dafür verantwortlich.

SPOX verrät, welches Abo Ihr für die Konferenz braucht und was es kostet.