Bundesliga: Bekommt Deutschland nächste Saison wieder fünf Plätze in der Champions League?

Die Bundesliga-Teams kämpfen hart um die internationalen Ränge. Bekommt Deutschland wieder fünf Plätze in der Champions League? Hier erfahrt Ihr es.

In der aktuellen Saison konnte die Bundesliga zu Beginn mit dem FC Bayern, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gleich fünf Teams in der Champions League stellen. Von diesem Mannschaften sind lediglich der Rekordmeister sowie die Borussen zum jetzigen Zeitpunkt noch vertreten. Sowohl für die Elf der Münchner als auch der Schwarz-gelben droht allerdings das Aus im Viertelfinale. Während die Bayern auswärts in Mailand einen 1:2-Rückstand aufholen müssen, stehen die Chancen für den BVB nach einer deutlichen 0:4-Pleite in Barcelona bereits deutlich schlechter.

