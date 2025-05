Bundesliga, 2. und 3. Liga: Wer muss in die Relegation und wann finden die Spiele statt? Termin, Datum, Heimrecht, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Welche Teams müssen in der Bundesliga in die Relegation um den Klassenerhalt? SPOX hat alle Infos zu den möglichen Kandidaten!

In der Bundesliga ging es am heutigen 34. Spieltag um alles. Der Abstiegskampf hat entschieden, wer in die Relegation muss, und wer in der Liga bleiben darf. Sowohl die TSG Hoffenheim als auch der FC St. Pauli standen vor ihrer letzten Begegnung am sicheren Ufer, während der 1. FC Heidenheim sich mit drei Punkten Rückstand auf die Konkurrenz auf dem drittletzten Rang befand. Ein spannendes Rennen zwischen den drei Teams musste also über direkten Klassenerhalt oder Umweg mit Abstiegschance entscheiden.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer in die Relegation muss!