Bundesliga live im TV und Livestream: Schaut Sky künftig in die Röhre?

Die Zukunft der Bundesliga-TV-Rechte wird aktuell geklärt. Die Vergabe wird sich auch auf das Rechte-Paket von Sky auswirken. Bei SPOX erfahrt Ihr, was es damit auf sich hat.

Noch liegen die Übertragungsrechte für die Bundesliga bei Sky und DAZN. Dies wird auch nächste Saison so bleiben. Wie es danach, also ab 2025/26 weitergeht, steht noch in den Sternen. Genau diese Frage wird seit einigen Wochen beantwortet, die TV-Rechte für die Meisterschaften bis 2028/29 werden in einer Auktion nämlich neu verteilt.

Dies hat sich auch auf Sky ausgewirkt. SPOX hat für Euch die aktuellen Infos.